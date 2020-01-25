شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يسعى لحسم التأهل أمام نواذيبو الموريتاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحثًا عن حسم التأهل، يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى المصرى البورسعيدى، مباراة مهمة، عندما يستضيف نواذيبو الموريتانى على استاد الجيش في برج العرب الأحد، في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

ويحتل المصرى المركز الثانى في المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يملك نواذيبو نقطتين فقط جمعهما من التعادل ذهابا وإيابا مع إينوجو رينجرز النيجيرى الذي يملك نقطتين هو الآخر ويحتلان المركزين الثالث والرابع.

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من جانبه، حذر إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، لاعبيه من الاستهانة بالفريق المنافس الذي سبق له أن خسر 6- 0 أمام بيراميدز، الذي يتصدر المجموعة الأولى وضمن التأهل بالفعل في ختام الجولة الرابعة برصيد 12 نقطة.

وعقد جلال جلسة فنية مع اللاعبين في المران الرئيسى السبت، أكد خلالها على أهمية الفوز محذرا في الوقت ذاته من الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز المصرى 3-2 في موريتانيا.

وقال جلال: «الفريق الموريتانى يبحث عن الفرصة الأخيرة للتأهل وليس أمامه سوى الفوز بنقاط المباراة، وهو ما سيدفع لاعبى المصرى لأداء مباراة قوية»، وطالب المدرب لاعبيه بضرورة السعى لإحراز هدف مبكر يمكن المصرى من السيطرة على زمام المباراة.

على الجانب الآخر، قال جدو أحمد بنان، رئيس بعثة نواذيبو، إن فريقه لم يفقد الأمل في التأهل للدور المقبل، وأكد أنهم يسعون لتحقيق الفوز، حيث إنهم ليس لديهم ما يخسرونه.