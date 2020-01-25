شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز في نزهة كروية أمام رينجرز النيجيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، اختبارا سهلا، عندما يستضيف فريق إينوجو رينجرز النيجيرى، والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

يحتل فريق بيراميدز صدارة المجموعة بعد تحقيق العلامة الكاملة والوصول للنقطة 12، فيما يحل رينجرز في المركز الرابع برصيد نقطتين. واستقر المدرب الكرواتى على خوض مباراة بطل نيجيريا بمجموعة البدلاء، لإعطاء بعض اللاعبين فرصة المشاركة مع الفريق، كما أنه يرغب في رؤيتهم على الطبيعة في أرض الملعب وذلك بعد ضمان التأهل بشكل رسمى لدور الثمانية للبطولة عقب الفوز المصرى البورسعيدى في الجولة الماضية، حيث يدفع «تشاتشيتش» ببعض الوجوه الجديدة التي لم تشارك بشكل أساسى مع الفريق في الفترة الأخيرة.

ويأتى أبرز اللاعبين الذين سيمنحهم المدير الفنى الكرواتى راحة من مباراة اليوم، عبدالله السعيد وعمر جابر وعماد نبيل دونجا وأحمد أيمن منصور وعلى جبر والبوركينى إيريك تراورى، وعقد الجهاز الفنى عدة جلسات مع لاعبيه في الساعات الأخيرة، طالبهم فيها باستغلال الفرصة التي تتاح أمامهم وضرورة تقديم أفضل مستوى لهم داخل الملعب والتعبير للإدارة عن ضرورة التمسك بهم لأنهم الأفضل، مشدداً على أن أمامهم فرصة ذهبية لإظهار مستواهم دون أي ضغوط أو مطالبة بنتائج معينة.