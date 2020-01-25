شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو: تعثر النجم محليًا لا يمثل ضغطًا على الفريق قبل مواجهة الأهلي الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الإسباني خوان جاريدو، المدير الفني للنجم الساحلي التونسي، عن مواجهة الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، قبل مباراة الأهلي المهمة غدًا الأحد في القاهرة.

ويواجه الأهلي النجم الساحلي في التاسعة مساء غد الأحد، على ملعب السلام، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال جاريدو، في المؤتمر الصحفي للمباراة: «لقاء الأهلي مهم وحاسم، التأهل لن يُحسم إلا في آخر جولة».

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وتابع: «النجم الساحلي جاهز وحراس المرمى أيضًا بعد قيد علاء الدين أيوب».

ويغيب حارس النجم الساحلي الأساسي عن مباراة الأهلي، بسبب الإيقاف لطرده في الجولة الماضية أمام الهلال السوداني.

وأكمل: «الأهلي ناد كبير وعريق والمنافسة قوية معه والهلال، وتعثر النجم محليًا لا يمثل ضغطًا على الفريق في أفريقيا بدليل مشواره الجيد في دور المجموعات».

واختتم: «لدنيا أهداف قوية غدًا لتحقيق نتيجة إيجابية».