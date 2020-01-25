شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لإطفاء «صحوة» النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحت شعار «لا بديل عن الفوز» يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مواجهة قوية، حينما يستضيف نظيره النجم الساحلى التونسى، عند التاسعة مساء الأحد، على أرض ملعب ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التي لا تقبل القمسة على اثنين، حيث يحتاج المارد الأحمر لحصد الثلاث نقاط من أجل تعزيز موقفه في التأهل لدور الثمانية، حيث يتصدر النجم الساحلى المجموعة برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطتين عن الأهلى صاحب الوصافة برصيد 7 نقاط.

يدخل الأهلى المباراة متسلحاً بالدفعة المعنوية التي اكتسبها الجهاز الفنى واللاعبون، بسبب الانتصارات المتتالية التي يحققها الفريق في بطولة الدورى الممتاز، والتى كان آخرها الفوز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين.

وحرص الجهاز الفنى على منح اللاعبين قسطاً من الراحه عقب مواجهة «الذئاب» لتفادى الإصابة بالإجهاد بسبب تلاحم المباريات على المستويين المحلى والأفريقى

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وعقد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، جلسة مع اللاعبين شدد خلالها على أهمية تحقيق الفوز، واستغلال عاملى الأرض والجمهور والثأر من الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام بطل تونس في افتتاح دور المجموعات، كما تحدث عن أهمية التسجيل من أنصاف الفرص خاصة أن تلك المباريات تتعقد بسبب الرعونة أمام المرمى، وهو الأمر الذي حذر منه اللاعبين كثيراً.

ووفقاً للتدريبات الأخيرة، فإن الجهاز الفنى سيعتمد على الهجوم من الأطراف والعمق، واستغلال البطء الشديد الذي يعانى منه دفاع النجم الساحلى، وفقاً لما أظهرته المباريات المسجلة التي شاهدها الجهاز الفنى للنجم الساحلى في إطار التحضيرات لمواجهة الليلة، كما منح الجهاز الفنى تعليمات لمدافعى الفريق بإحكام الرقابة اللصيقة على مفاتيح لعب بطل تونس على رأسها المهاجم الجزائرى كريم العريبى هداف الفريق، وإيهاب المساكنى وياسين الشيخاوى، وطالب الجهاز الفنى اللاعبين بضرورة استعادة الانتصارات بعد التعادل الأخير أمام بلاتينيوم الزيمبابوى في هرارى.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلاً من محمد الشناوى في حراسة المرمى، رامى ربيعه، أيمن أشرف، على معلول، أحمد فتحى، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى قفشة، حسين الشحات، جونيور أجاى، مروان محسن.

على الجانب الآخر، رفع الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى للنجم الساحلى، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأهلى منذ وصول بعثة الفريق للقاهرة، كما استبعد الجهاز الفنى مهاجم الفريق الإيفوارى سليمانى كوليبالى من المباراة، كما يفتقد الفريق لجهود حارسه الأساسى مكرم البديرى بعدما نال الكارت الأحمر في مباراة الهلال السودانى الماضية، واستدعى الجهاز الفنى حارسه الاحتياطى علاء الدين أيوب للاستعانه به في المباراة بعد قرار الكاف بفتح الاستبدال.

وحرص الجهاز الفنى خلال الساعات الماضية على عقد العديد من الجلسات التحفيزية مع اللاعبين، أكد خلالها أن الفريق لديه القدرة على حجز بطاقة التأهل أمام الأهلى، دون الانتظار إلى نتيجة آخر مباريات الفريق أمام بلاتينيوم الزيمبابوى، بشرط الالتزام بالتعليمات طوال شوطى المباراة والحفاظ على التركيز، والتقليل من الأخطاء الدفاعية، ووفقاً لبعض التقارير التونسية، فإن الجهاز الفنى سيعتمد على الدفاع المحكم من منطقة وسط الملعب والاعتماد على الهجمات المرتدة، مستغلاً سرعة الثلاثى إيهاب المساكنى، ووجدى كشريدة، ومالك بعيو، وحمزة لحمر، لتشكيل خطورة مستمرة على مرمى الأهلى.