شكرا لقرائتكم خبر عن «فراعنة» اليد يبحثون عن المجد الأفريقي أمام نسور قرطاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب الجماهير المصرية، مواجهه هامة بين المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد أمام نظيرة التونسى، فى تمام الساعة السابعة مساء الأحد بتوقيت القاهرة، فى نهائى بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد، والتى تستضيفها تونس فى الفترة الحالية، وقدم فراعنة اليد مستوى متميزا منذ انطلاق البطولة إلى أن نجح فى التأهل للنهائى على حساب الجزائر بعدما تغلب عليه بنتيحة 30/27 فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، ونال خلالها أحمد الأحمر جائزة أفضل لاعب فى المباراة، ليواصل المنتخب الوطنة تألقه بعدما صعد لنصف بإعتلاء صدارة منافسات المجموعة الأولى بدور الـ8 برصيد 6 نقاط، فيما تأهل المنتخب التونسى حامل اللقب، والمتسلح بعاملى الأرض والجمهور على حساب أنجولا فى مواجهة سهلة على نسور قرطاج حيث فاز بنتيجة 39/ 23 وحصل على جائزة أفضل لاعب فى المباراة، نجم منتخب تونس أسامة الجزيرى.

وتعتبر المواجهة هامة بالنسبة للمنتخب الوطنى، خاصة أن نهائى النسخة الماضية الذى أقيم فى الجابون، كان بين مصر وتونس، ولكن خسر الفراعنة ولذلك تعد المواجهة هامة بالنسبة للجهاز الفنى من أجل الثأر واستكمال الانتصارات.

من جانبه، قال تونى جيرونا، مدرب منتخب تونس لكرة اليد، إن موجهة اليوم فى غاية الصعوبة ولكن الفوز باللقب سيكون أجمل تكريم للاعبى المنتخب التونسى الذى يدرك جيداً أهمية الفوز ومن ثم التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة، وطلب من الجماهير التونسية أن تكون حاضرة بكثافة من أجل الشد من أزر اللاعبين أمام الفراعنة.