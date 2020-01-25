شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي والاتحاد وجهًا لوجه لخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة العربية الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مواجهة من العيار الثقيل، يحل الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، ضيفا على نظيره الإسماعيلى، في جولة الإياب بدور الثمانية ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، على استاد الإسماعيلية، والتى من المقرر أن تنطلق السادسة مساء الأحد.

يدخل الاتحاد اللقاء تحت شعار «أكون أو لا أكون» بعد خسارته على ملعبه بمباراة الذهاب بهدف نظيف، وهو ما يلزم زعيم الثغر بالانتصار في عقر دار الدراويش، من أجل استكمال الحلم العربى.

يعتمد الاتحاد على قوته الهجومية بعدما تخطى حالة سوء التوفيق، بثلاثية في شباك طلائع الجيش أعادت له الثقة من جديد.

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ويراهن الاتحاد على مجموعة من المواهب، في خط الهجوم، ويعتمد طلعت يوسف المدير الفنى، على أحمد رفعت والإيفوارى رزاق سيسيه مع الليبى أنيس سلتو والأوغندى إيمانويل أوكوى وخالد قمر أحد هدافى البطولة برصيد 4 أهداف.

كما يعد السيد سالم أحد مفاتيح لعب الفريق، وسيكون الاتحاد أمام تحد كبير أيضا لإيقاف تحركات جناح الإسماعيلى عبدالرحمن مجدى، أحد أبرز المواهب الواعدة في الكرة المصرية، والذى سيحاول استغلال المساحات خلف السيد سالم.

على الجانب الآخر، يأمل الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، في تأكيد تأهل الدراويش، حيث إن الفوز والصعود لنصف نهائى البطولة سيعطى الفريق دفعة معنوية كبيرة في الدورى العام مما سيحسن نتائج الفريق.

وقام جوميز بضم الوافد الجديد، فخر الدين بن يوسف، وذلك لما يمتلكه اللاعب من خبرات كبيرة من الممكن أن تساعد الفريق على نخطى عقبة زعيم الثغر، كما يحاول جوميز إيجاد حل لغياب أسامة إبراهيم عن الجبهة اليمنى بسبب الإيقاف.