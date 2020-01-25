شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يكتسح شالكه بخماسية نظيفة في الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح بايرن ميونخ ضيفه شالكه بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب أليانز أرينا بالجولة الـ19 من الدوري الألماني لكرة القدم «بوندزليجا».

أهداف بايرن جاءت عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، توماس مولر، ليون جوريتسكا، تياجو ألكانتارا وسيرجي جنابري، في الدقائق 6، 47، 50، 58 و89.

بهذا الفوز، رفع بايرن رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد شالكه عند 33 نقطة في المركز الخامس.