شكرا لقرائتكم خبر عن فيتا كلوب الكونغولي يفوز على شبيبة القبائل الجزائري برباعية في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق فيتا كلوب الكونغولي انتصارا كبيرا على ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4ـ1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، بملعب الشهداء، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

سجل رباعية فيتا كل من دجوما شاباني من ضربة جزاء في الدقيقة 24، ويانيك بانجالا في الدقيقة 56، وإرنست لوزولو سيتا في الدقيقة 68 وفيستون كالالا ماييلي في الدقيقة 71، بينما أحرز رزقي حمرون هدف شبيبة القبائل الوحيد في الدقيقة 32.

ورفع فيتا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق 6 نقاط خلف الترجي التونسي الذي تأهل رسميا للدور التالي، قبل خوض مباراته أمام الرجاء المغربي برصيد 7 نقاط في وقت لاحق من اليوم، في المقابل توقف رصيد شبيبة القبائل عند أربع نقاط في المركز الأخير ليودع البطولة.