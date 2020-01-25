شكرا لقرائتكم خبر عن «نادال» ينتقد «كرات» بطولة أستراليا المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد لاعبا التنس الإسبانيان، رافائيل نادال وبابلو كارينيو، اللذان سيتواجهان فى ثمن النهائى بملبورن، جودة الكرات الرسمية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وقال نادال المصنف الأول عالميا: «لقد قال لنا القائمون على البطولة إنها نفس كرات العام الماضى، ولكنى أعتقد أنها مختلفة تماما».

وأوضح أن الكرة عقب عشر نقاط تصبح ثقيلة جدا، وبعد ذلك يكون من الصعب تطويعها.

من جانبه، أكد كارينيو، وجهة نظر مواطنه وخصمه التالى فى البطولة، مبينا أنهما تحدثا حول هذا الأمر خلال كأس رابطة المحترفين.

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وأضاف اللاعب الإسبانى: «فى البداية تكون جيدة جدا ولكنها سرعان ما تتغير. إنها تصعب على كثيرا إنهاء ضرباتى فى الأشواط الأخيرة قبل تغيير الكرات لأنها تفقد سرعتها».

على جانب آخر، أشادت لاعبة التنس الدنماركية كارولين فوزنياكى بالأجواء التى عاشتها فى المباراة الأخيرة بمسيرتها الاحترافية، والتى خسرتها أمام التونسية أنس جابر، ضمن منافسات الدور الثالث ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وقالت فوزنياكى عقب المباراة: «أعتقد أن ما حدث اليوم كان مثاليًا. لقد كان الاستاد ممتلئا. والجماهير متحمسة. واسمى يتردد باستمرار عبر مكبرات الصوت، والناس يصفقون. والعلم الدنماركى على ظهرى وكانت أسرتى حاضرة».

وأضافت: «أقرب الناس لى كانوا هنا أو يتابعوننى عبر شاشات التلفاز ويشجعوننى. لا أعتقد أنه كان بإمكانى توقع سيناريو أفضل من ذلك. أعتقد أنها كانت لحظة مثالية».

وكانت فوزنياكى فازت بلقب البطولة قبل عامين، لكنها عانت بعد هذا من التهاب روماتيزمى فى المفاصل لتنهى عام 2018 بأسوأ شكل فى مسيرتها الرياضية منذ 2007.