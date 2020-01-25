شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تهدد إنجلترا في يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاصفة من الإصابات ضربت المهاجمين الإنجليز، لتهدد فرص منتخب إنجلترا في بطولة كأس أوروبا المقبلة، وتفتح السباق لجائزة هداف البريميرليج.

وتعرض أبرز 4 مهاجمين إنجليز لإصابات خطيرة، في فترة زمنية قصيرة، لتخلى الساحة أمام المهاجمين الأجانب في الدورى الإنجليزى الممتاز.

وتعرض هارى كين، قائد المنتخب الإنجليزى ونجم توتنهام الأول، لإصابة خطيرة بعضلة الفخذ الخلفى، نهاية العام الماضى، لتنهى موسمه فورا.

وستؤثر هذه الإصابة كثيرا على فرص توتنهام في الوصول لدورى أبطال أوروبا هذا الموسم، وتطرح سؤالا مهما حول جاهزية كين للمشاركة في كأس أوروبا.

أما مانشستر يونايتد، فتفاقمت مشاكله مطلع العام، بإصابة هدافه الأول ماركوس راشفورد، في الظهر، مما يعنى ابتعاده عن اللعب لمدة شهرين على الأقل.

مانشستر يونايتد خسر أول لقاءين من دون راشفورد، لتتضح صورة الفريق المهزوزة بالدورى، مما قد يعنى ضياع حلم الوصول للمركز الرابع، والمشاركة بدورى أبطال أوروبا.

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من ناحيته، تعرض تشيلسى لضربة مشابهة، بإصابة هدافه تامى أبراهام في الكاحل، الذي كان يخوض موسما قويا مع «البلوز».

إصابة أبراهام ستبعده عن الملاعب لأشهر، وقد تؤثر على مشاركته في يورو 2020، وقد تؤدى للمساهمة في هزيمة الفريق أمام بايرن ميونيخ بمواجهة دور الـ16 من دورى الأبطال.

وكذلك أصيب هداف الدورى الإنجليزى الممتاز، وأفضل مهاجم في إنجلترا هذا الموسم، جيمى فاردى، خلال مباراة فريقه ليستر سيتى الأخيرة أمام وست هام.

وبالرغم من تأكيدات مدرب الفريق بريندان روجرز، بأن الإصابة ليست قطعا في أربطة الفخذ، إلا أن الشكوك مازالت تحوم حول عودته، التي قد تستمر لشهر على الأقل.

ومع إصابة فاردى، فتح الباب أمام المهاجمين الأجانب لتجاوزه في سباق الهدافين، الذي يتصدره نجم ليستر سيتى برصيد 17 هدفا.

ولم ينتظر المهاجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو كثيرا ليبدأ بتهديد جائزة فاردى، حيث سجل 6 أهداف في 3 مباريات، أوصلته للهدف رقم 16.

كما ستتيح الإصابة للمهاجم الإنجليزى دانى إنجز، والهداف الغابونى بيير إيميريك أوباميانج، فرصة اللحاق بفاردى، حيث لا يفصل بينهما وبين هداف ليستر سيتى سوى هدفين، في قائمة الهدافين. ويبقى السؤال الأهم هو جاهزية المهاجمين لبطولة كأس أوروبا التي تنطلق في يونيو المقبل، وتأثير هذه الإصابات المفاجئة على فرص «الأسود الثلاثة» بتحقيق بطولتها الأوروبية الأولى بالتاريخ.