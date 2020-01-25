شكرا لقرائتكم خبر عن «جوتي»: كنت أنتظر تكريمًا من ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى خوسيه ماريا جوتيريز «جوتى»، لاعب ريال مدريد السابق والمدرب الحالى لألميريا، على نجم برشلونة، الأرجنتينى ليونيل ميسى في مقابلة مع برنامج (أونيفرسو فالدانو). وتحدث جوتى عن الفترة التي لعب فيها بين صفوف الريال، وقال «كنت أرتكب الكثير من الأخطاء. أقول للاعبى فريقى دائمًا إننى أفضل لاعب يقوم بـ10 تمريرات لتسجيل الأهداف، قد يفشل في 8 لكنه سينجح في اثنتين. التمريرات الأفقية لا تفيد بشىء».

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وقال المهاجم الأرجنتينى: «أعرف لاعبًا واحدًا فقط يتمتع بقدرة مدهشة على الحسم في كل المباريات، وهو ميسى».

وأضاف: «فى كل مرة ينزل فيها إلى أرض الملعب يحدث أمر ما. باقى اللاعبين يواجهون صعودًا وهبوطًا في المستوى». وأشار إلى أنه كان ينتظر من النادى الملكى تكريمًا ما عن السنوات التي قضاها بين صفوفه، مذكرًا بأن هذا الأمر حدث مع لاعبين آخرين دافعوا عن قميص الريال.

وقال مدرب ألميريا الذي يتصدر حاليا دورى الدرجة الثانية الإسبانى، «كنت أود لو حظيت باعتراف أو مباراة تكريم. شعرت بالفراغ من جانب نادٍ لعبت به لفترة طويلة».