تشيلسي يتخطى هال سيتي ويتأهل لدور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق تشيلسي إلى دور الـ١٦ ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه مساء اليوم، السبت، على مضيفه هال سيتي، بنتيجة ٢-١، ضمن منافسات الدور الرابع للمسابقة.
أحرز هدفي تشيلسي ميتشي باتشواي في الدقيقة ٦، وفيكايو توموري في الدقيقة ٦٤، فيما سجل هدف هال سيتي الوحيد اللاعب كاميل جروزيسكي في الدقيقة ٧٨.
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