شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يتخطى هال سيتي ويتأهل لدور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق تشيلسي إلى دور الـ١٦ ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه مساء اليوم، السبت، على مضيفه هال سيتي، بنتيجة ٢-١، ضمن منافسات الدور الرابع للمسابقة.

أحرز هدفي تشيلسي ميتشي باتشواي في الدقيقة ٦، وفيكايو توموري في الدقيقة ٦٤، فيما سجل هدف هال سيتي الوحيد اللاعب كاميل جروزيسكي في الدقيقة ٧٨.