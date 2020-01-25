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تشيلسي يتخطى هال سيتي ويتأهل لدور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق تشيلسي إلى دور الـ١٦ ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه مساء اليوم، السبت، على مضيفه هال سيتي، بنتيجة ٢-١، ضمن منافسات الدور الرابع للمسابقة.

أحرز هدفي تشيلسي ميتشي باتشواي في الدقيقة ٦، وفيكايو توموري في الدقيقة ٦٤، فيما سجل هدف هال سيتي الوحيد اللاعب كاميل جروزيسكي في الدقيقة ٧٨.

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