شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الاتحاد: تأهل ويست بروميتش وشيفيلد وإعادة بين توتنهام وساوثهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل ساوثهامبتون مع ضيفه توتنهام بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «سانت ماري»، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

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تقدم توتنهام بهدف عبر لاعبه هيونج مين سون في الدقيقة 58، ثم تعادل ساوثهامبتون بهدف قاتل في الدقيقة 87 عن طريق لاعبه سوفيان بوفال.

التعادل سيجبر الفريقين على خوض مباراة إعادة بينهما على ملعب توتنهام، لتحديد هوية الفريق المتأهل للدور الخامس للمسابقة.

وفي مباريات أخرى بالدور ذاته، تأهل ويست بروميتش ألبيون بعد تغلبه على مُضيفه ويستهام بهدف نظيف، وصعد شيفيلد يونايتد بعد فوزه على مضيفه ميلوول بنتيجة 2-0، وتأهل نوريتش سيتي بعد فوزه على بيرنلي 2-1، كما تأهل بورتسموث بعد فوزه على بارنسلي بنتيجة 4-2.