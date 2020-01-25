شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: جاهزون لمواجهة النجم الساحلي ولا بديل عن الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز لمواجهة النجم الساحلي التونسي، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الأحد، على استاد السلام، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أضاف فايلر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النجم الساحلي، أن المنافسة تبقى صعبة للغاية في منافسات المجموعة، نظرًا لاقتراب المستوى بين الأهلي ومنافسيه الهلال السوداني والنجم الساحلي.

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وأوضح أن الأهلي مُطالَب باللعب على تحقيق الفوز غدًا من أجل الاستمرار في المنافسة على بطاقة الصعود.

وأشار إلى أن كل فريق كتاب مفتوح للآخر، وتركيزه في الوقت الحالي على مواجهة النجم غدًا دون التفكير في أي أمر آخر.

وقال فايلر عن إمكانية الدفع بالسنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي الجديد في مواجهة الغد، إنه أمر فني بحت، ولا يمكن الحديث عنه في الوقت الحالي قبل ساعات قليلة من المباراة، مؤكدًا أن لاعبيه جاهزون تمامًا لتحقيق الفوز غدًا، من أجل إضافة ثلاث نقاط جديدة في مشوار دور المجموعات.