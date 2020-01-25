شكرا لقرائتكم إيتو وتامر حسني وهاني سلامة في افتتاح لاليجا لاونج.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كتب أحمد عصام ومصطفى يحيى - تصوير السعودي محمد

افتتحت مجموعة برايم هوسبيتاليتي مصر، اليوم السبت لا ليجا لاونج بسيتي سنتر الماظة أولى سلسلة المطاعم التى تحمل اسم العلامة التجارية لاليجا لاونج فى مصر بحضور نجوم الفن والرياضة في مصر والعالم حيث تواجد في الافتتاح الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة وصامويل ايتو نجم برشلونة السابق وفرناندو مورينتيس نجم ريال مدريد السابق واحمد حسن قائد المنتخب الوطني السابق وفرناندو سانز مدير العلاقات الدولية برابطة الدوري الاسباني لا ليجا والفنان تامر حسني والفنان هاني سلامة.

وحرص ضيوف حفل الافتتاح على التقاط الصور التذكارية مع الحضور وشهد المطعم زحاما كبيرا حول المجموعة الكبيرة من النجوم التي تواجدت بلاليجا لاونج.

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واستمتع الحضور بمشاهدة مباريات الدوري الاسباني المقامة اليوم وشهدت خسارة برشلونة من فالنسيا بهدفين دون رد، في الوقت الذي التقط فيه الحضور الصور التذكارية مع مجسم كأس الليجا المتواجد بالمطعم وقمصان كل اندية الدوري وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة، بينما تجمع الاطفال الذين حضروا مع الضيوف بمنطقة الالعاب التي تتضمن اجهزة بلايستيشن.

ومن جانبه، أعلن المهندس تامر وجيه رئيس مجلس إدارة مجموعة برايم بأن المجموعة بكافة قطاعاتها سعيدة بدخول هذا الحجم من الاستثمار الأجنبي في مصر مما له بالغ الأثر على الاقتصاد القومي مؤكدًا أن التعاون مع مؤسسة عملاقة وعالمية بحجم الليجا تعكس الثقة الكبيرة في المجموعة بشكل خاص والاقتصاد القومي بشكل عام.