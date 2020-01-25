شكرا لقرائتكم أمير مرتضى منصور: سنحفظ هيبة الزمالك فى قضية "كهربا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طمأن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك، جماهير الفريق الأبيض على تطورات قضية ثنائى الفريق السابق محمود عبد المنعم كهربا والتونسي حمدى النقاز لافتا إلى أن الأمر برمته فى حوزة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

أضاف أمير مرتضى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى مع الإعلامى خالد الغندور إن الإدارة البيضاء تقدمت بشكوى فى كهربا والنقاز بالملفات والمستندات مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد أخبار مبشرة تحفظ هيبة وحقوق النادى.

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وتأهل نادي الزمالك بشكل رسمي من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا بعد تعادل كلاً من زيسكو و بريميرو دي أجوستو بنتيجة 1/1، ليصعد الزمالك بشكل رسمي قبل لعب الجولة السادسة.

وصعد الزمالك كمركز ثاني خلف مازيمبي حيث يملك الزمالك 8 نقاط خلف الفريق الكونغولي الذي يملك 11 نقاط و ضمن بشكل رسمي تأهله كمركز أول حتى في حالة خسارته المباراغة القادمة وفوز الزمالك، سيكون متفوق بالموجهات المباشرة.