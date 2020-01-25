شكرا لقرائتكم 6 فرق تتأهل لربع نهائي ابطال افريقيا.. وبطاقتين حائرتين في مجموعة الموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انحصرت المنافسة على بطاقات التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا على بطاقتين حائرتين بين ثلاثة فرق عربية هي الأهلي والزمالك والهلال، فيما خطفت 6 فرق تذكرة التأهل رسميا لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء الجولة الخامسة من المنافسات التى شهدت إثارة كبيرة.

وتأهلت فرق الزمالك ومازيمبي والوداد المغربي والترجى وصن داونز والرجاء المغربى، لدور الثمانية وتبقت أربعة مقاعد تتنافس عليها الفرق بما فيها المنافسة السرشة بين الأهلي والنجم والهلال على أحد بطاقتي المجموعة الرابعة.

أهدى فريق زيسكو يونايتد الزامبي، للزمالك المصري بطاقة التأهل للدور المقبل من دوري الأبطال، بالتعادل امام نظيره ومضيفه أول أغسطس الأنجولي، بهدف لكل فريق في اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

فيما خسر فريق شبيبة القبائل الجزائرى برباعية مقابل هدف وحيد، أمام نظيره ومضيفه فريق فيتا كلوب الكونغولي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، على ملعب الشهداء بالكونغو، ضمن الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد أن حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مواجهة بترو أتلتيكو بطل أنجولا ضد نظيره ماميلودي صن داونز بطل جنوب افريقيا .

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رافق فريق الرجاء الرياضي المغربي، نظيره الترجي الرياضي التونسي في التأهل لدور الثمانية من دوري الأبطال بعدما ارتضى الفريقين بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب المنزه بتونس، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت الفرق المتأهلة كالتالي