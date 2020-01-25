شكرا لقرائتكم أمير مرتضى منصور: شيكابالا "أخطأ" بتغيير قميصه وسيعاقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك، إن محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأبيض، أخطأ بوضع إسمه ابنه آدم على قميصه، خلال مواجهة مازيمبي الكونغولى بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل السلبي.

أضاف أمير مرتضى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوى مع الإعلامى خالد الغندور أن شيكابالا سيتعرض للعقاب رغم أن خطائه غير مقصود بسبب ما قام به من طبع حروف إسم ابنه آدم على قميصه فى مواجهة الفريق الكونغولى.

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عبر المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك عن سعاته بتأهل الأبيض إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا قبل الجولة السادسة بعد تعادل كلاً من زيسكو و بريميرو دي أجوستو بنتيجة 1/1، مشيرا إلى أنه كان يتمنى حسم الصعود من بوابة مازيمبي.

أشار أمير مرتضى منصور إلى أنه أغلق صفحة دور المجموعات بحلوها ومرها لافتا أن الفريق الأبيض ينصب تركيزه فى الفترة الحالية على دور الثمانية خاصة أن المنافسة فيها مختلفة عن دور المجموعات.