شكرا لقرائتكم أمير مرتضى منصور : الأحمال بريئة من إصابة "بن شرقى" واسألوا كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك، إن إصابة المغربى أشرف بن شرقى التى تعرض لها بالأمس قبل مواجهة مازيمبي الكونغولى، ليس لها علاقة بالأحمال مؤكدا إن اللاعب عانى من شد خفيف فى "الضامة" موضحا أن الفرنسى كارتيرون المديىر الفنى للفريق الأبيض طلب عدم مشاركة اللاعب فى اللقاء.

أضاف أمير مرتضى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوى مع الإعلامى خالد الغندور أن كارتيرون أصر على عدم مشاركة بن شرقى أمام مازيمبى رغم طلب اللاعب خوض اللقاء الأمر الذى دفع الأخير للبكاء والإنهيار.

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تابع المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك أن الأحمال بريئة من إصابة أشرف بن شرقى مشيرا إلى أنه عرض على كارتيرون أكثر من "سى فى " لمدرب أحمال ولكن "الخواجة" رفض طلب الإدارة.

أكد أمير مرتضى منصور أن الزمالك يلعب مباراة كل ثلاث أو أربع أيام ولم يتأثر بمدرب الأحمال لافتا أن الجهاز الفنى للسويسرى جروس المدير الفنى السابق للأبيض لم يحتوى على مدرب أحمال وكذلك ميتشو الذى تم عرض أنطونيو عليه من قبل الإدارة.