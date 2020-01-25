شكرا لقرائتكم الأولمبي السعودي يواجه كوريا وعينه على اللقب القاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يوم الأحد مباراة نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وذلك بمواجهة منتخب كوريا الجنوبية على ملعب راجامانغالا بمدينة بانكوك.

وعلى الصعيد الميداني، اختتم الأخضر استعداداته بحصة تدريبية تحت إشراف سعد الشهري، مدرب المنتخب، والجهاز الفني المساعد، تركزت على تطبيق اللاعبين لمناورة مصغرة، أعقبها مران على ركلات الترجيح.

وكان الأولمبي السعودي وصل إلى النهائي بعد فوزه على أوزبكستان في نصف النهائي بهدف منصور العمران ليضمن مقعداً في أولمبياد 2020 المقام في طوكيو اليابانية.