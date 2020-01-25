شكرا لقرائتكم تشيلسي يعبر إلى ثمن نهائي الكأس بثنائية باتشواي وتوموري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لحق تشيلسي بقافلة المتأهلين للدور الخامس (دور الستة عشر) في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الثمين 2 - 1 على مضيفه هال سيتي يوم السبت في الدور الرابع للبطولة.

كما شقت فرق ليستر سيتي ونورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد ، التي تنشط بدوري الدرجة الممتازة في إنجلترا ، طريقها بجدارة إلى الدور الخامس للبطولة بعدما حقق كل منها الفوز في مباراته بالدور الرابع للبطولة.

وانتزع تشيلسي بطاقة التأهل لدور الستة عشر بالفوز على مضيفه هال سيتي بهدفين سجلهما ميشي باتشواي وفيكايو توموري في الدقيقتين السادسة و64 مقابل هدف سجله كاميل غروتشيسكي في الدقيقة 78 .