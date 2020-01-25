شكرا لقرائتكم الإصابة تغيب تشيمي أفيلا حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي اوساسونا الإسباني يوم السبت أن مهاجمه الأرجنتيني لويس إيزكييل أفيلا سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة. ويعاني أفيلا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، وتعرض أفيلا للإصابة خلال فوز أوساسونا على ليفانتي بهدفين نظيفين يوم الجمعة. وكانت عدة أندية أوروبية تسعى لضم أفيلا ولعل أبرزها أتلتيكو مدريد لكن يبدو أن الإصابة ستعطل أي مفاوضات لضمه. وسجل أفيلا البالغ من العمر 25 عاما تسعة أهداف خلال 20 مباراة مع اوساسونا في الدوري هذا الموسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإصابة تغيب تشيمي أفيلا حتى نهاية الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.