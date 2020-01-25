شكرا لقرائتكم خبر عن إيتو: لاليجا لاونج تجربة مميزة فى كل أوروبا وسعيد بدخولها مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب صامويل إيتو، نجم منتخب الكاميرون وبرشلونة السابق، عن سعادته بحضور افتتاح لا ليجا لاونج، مشيرا إلى أنه سعيد بدخول تلك التجربة المميزة في مصر كما هو الحال في كل دول أوروبا، بوجود مطاعم تحمل علامات تجارية لمؤسسات مهمة وتخدم الجماهير.

وقال إيتو إنه أصبح ضيفا شبه دائم على مصر، وهو أمر يسعده كثيرا بعدما تواجد في أكثر من مناسبة بالفترة الماضية، وأبرزها كأس الأمم الأفريقية للكبار وتحت 23 سنة، وعدة فعاليات خاصة برابطة الدوري الإسباني.

وافتتحت مجموعة برايم هوسبيتاليتي مصر، اليوم السبت، لا ليجا لاونج بسيتي سنتر ألماظة أولى سلسلة المطاعم التى تحمل اسم العلامة التجارية لاليجا لاونج فى مصر، بحضور نجوم الفن والرياضة في مصر والعالم، حيث تواجد في الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وصامويل إيتو نجم برشلونة السابق، وفرناندو مورينتيس نجم ريال مدريد السابق، وأحمد حسن قائد المنتخب الوطني السابق، وفرناندو سانز مدير العلاقات الدولية برابطة الدوري الإسباني لا ليجا، والفنان تامر حسني، والفنان هاني سلامة.

وحرص ضيوف حفل الافتتاح على التقاط الصور التذكارية مع الحضور وشهد المطعم زحاما كبيرا حول المجموعة الكبيرة من النجوم التي تواجدت بـ لاليجا لاونج.

واستمتع الحضور بمشاهدة مباريات الدوري الإسباني المقامة اليوم، وشهدت خسارة برشلونة من فالنسيا بهدفين دون رد، في الوقت الذي التقط فيه الحضور الصور التذكارية مع مجسم كأس الليجا المتواجد بالمطعم وقمصان كل أندية الدوري، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة، بينما تجمع الأطفال الذين حضروا مع الضيوف بمنطقة الألعاب التي تتضمن أجهزة بلايستيشن.









































































































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