شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى: تسوبيل كان مش بيحب النجوم فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد كشرى، مهاجم الأهلى السابق، على توتر العلاقة بينه وبين راينر تسوبيل، المدير الفنى الأسبق للفريق الأحمر فى فترة التسعينيات. وقال كشرى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه فى هذه الفترة كان يتمتع بعلاقة قوية مع الجماهير وهو ما لم يحبه تسوبيل الذى لم يحبذ النجوم، مشيرا إلى أنه كان يفعل ذلك أيضا مع وليد صلاح الدين ورضا عبد العال.

وأشار كشرى إلى أنه عرض عليه أن الانتقال إلى الزمالك، إلا أنه رفض من أجل حبه للأهلى، مؤكدا أن تسوبيل كان سبب رحيله عن الفريق الأحمر. وسرد كشرى موقف بينه وبين تسوبيل عندما قام المدير الفنى بشده من الفانلة من أجل أن يحاوط على سرد باك الخصم، إلا أنه اعترض وخرج من الملعب ملقيا بالفانلة فى وجه المدرب.

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ويعد أحمد كشرى نجم الأهلى والكرة المصرية السابق، أحد نجوم الجيل الذهبى للفريق الأحمر، ونجح فى فرض اسمه كواحد من أفضل المهاجمين، وشارك فى بطولة أمم أفريقيا عام 1996 مع منتخبنا الوطنى.

وتوجه أحمد كشرى لمجال التدريب بعد اعتزاله، ونجح فى قيادة العديد من الفرق والمنتخبات ليفرض نفسه كواحد من أهم المدربين على الساحة حالياً، قبل أن يستقر به الحال فى نادى سوهاج، والذى تولى مسئوليته الفنية مؤخراً.

وكان تقدم أحمد كشرى المدير الفنى للترسانة باعتذار عن استكمال مهام عمله مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما خاض مباراتين فقط مع الفريق بدورى القسم الثانى.