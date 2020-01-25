شكرا لقرائتكم خبر عن آية شريف تحصد برونزية بطولة أوروبا لسيف المبارزة فى فنلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت آية شريف، لاعبة المنتخب الوطنى لسيف المبارزة، على برونزية بطولة أوروبا تحت 17 سنة فى فنلندا بمنافسة شارك فيها 133 لاعبة من 23 دولة. وتوج مؤخرا محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش المصنف الأول عالميا بذهبية بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للشباب بفرنسا، بعد الفوز على بطل فرنسا 15 /6.

وتأهل حمزة إلى النهائى بالفوز على لاعب فرنسا أيضا بنفس النتيجة، بينما تأهل إلى نصف النهائى بالفوز على بطل روسيا 15 /10 فى دور ربع النهائى. وفاز حمزة على بطل أمريكا فى دور الـ16 بنتيجة 15 /9، وتأهل حمزة إلى دور الـ16 بالفوز على بطل روسيا بنتيجة 15 /12.

واحتل حمزة مؤخرا المركز الـ12 فى منافسات الفرق مع منتخب سلاح الشيش للكبار الأسبوع الماضى فى كأس العالم بفرنسا، بعد الخسارة فى تحديد المراكز من أوكرانيا بنتيجة 45 /28.

وخسر منتخب مصر لسلاح الشيش من نظيره اليابانى بنتيجة 45 / 38، فى إطار دور الـ 16 بمنافسات الفرق فى كأس العالم المقامة فى فرنسا.

وتأهل منتخب مصر لسلاح الشيش إلى دور الـ16، بعد الفوز على سلوفاكيا بنتيجة 45 / 36 فى دور الـ 32، واحتل علاء أبو القاسم البطل الأولمبى فى سلاح الشيش المركز الخامس عشر فى ختام منافسات الفردى بعدما خسر فى دور الـ16 من نظيره بطل إيطاليا بنتيجة 15 / 13.

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وتأهل أبو القاسم إلى دور الـ 16 بالفوز على بطل بريطانيا 15 / 4 فى دور الـ 32 .ونجح أبو القاسم فى الفوز على بطل اليابان 15 / 13 فى دور الـ 64 الرئيسى بالبطولة.

كان الثنائى محمد حمزة وعلاء أبو القاسم لاعبا منتخب مصر للسلاح تأهلا إلى دور الـ 64 الرئيسى ببطولة كأس العالم فى فرنسا بتحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات مساء الجمعة.

وحصل محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش مؤخرا على المركز الـ12 فى كأس العالم بإيطاليا، حيث أنه تم تكريمه مؤخرا فى كونجرس الاتحاد الدولى لتصدره التصنيف العالمى.

توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش و برونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا، فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة.

ويسعى اتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد، وتجدر الإشارة إلى فوز أيمن فايز بذهبية بطولة أمريكا لسلاح سيف المبارزة بالفوز على بطل امريكا بنتيجة 15 / 12.