شاهد.. وزير الشباب والرياضة فى افتتاح "لاليجا لاونج"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يأتى هذا الافتتاح ضمن خطة لا ليجا للانتشار بهذه العلامة التجارية المرموقة والجاذبة للشباب وكرة القدم والانتشار بالمطاعم باسم لا ليجا لاونج في كل أنحاء العالم، بدءا من الدول المحورية في القارات والمناطق المختلفة.

وافتتحت مجموعة برايم هوسبيتاليتي مصر، اليوم السبت "لا ليجا لاونج" بسيتي سنتر ألماظة أولى سلسلة المطاعم التى تحمل اسم العلامة التجارية لاليجا لاونج فى مصر، بحضور نجوم الفن والرياضة في مصر والعالم، حيث تواجد في الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وصامويل إيتو نجم برشلونة السابق، وفرناندو مورينتيس نجم ريال مدريد السابق، وأحمد حسن قائد المنتخب الوطني السابق، وفرناندو سانز مدير العلاقات الدولية برابطة الدوري الإسباني لا ليجا، والفنان تامر حسني والفنان هاني سلامة.

وحرص ضيوف حفل الافتتاح على التقاط الصور التذكارية مع الحضور، وشهد المطعم زحاما كبيرا حول المجموعة الكبيرة من النجوم التي تواجدت بـ لاليجا لاونج.

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