شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة: سنقاتل لإسقاط النجم الساحلي غدا وهدفنا التتويج الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رامى ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أهمية مباراة النجم الساحلى التونسى غدًا، وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة النجم الساحلي: "نعيش حالة من التركيز الشديد من أجل تحقيق الهدف المنشود بحصد النقاط الثلاث فى مباراة الغد".

وتقام غدا الأحد مباراة قمة المجموعة بين الأهلى والنجم الساحلى التونسى على استاد السلام، فى ختام مباريات الجولة للمجموعة الثانية.

وأوضح أن الجميع داخل الفريق يقدر جيدًا صعوبة الموقف، بعد تعقد المجموعة بفوز الهلال السودانى اليوم على بلاتينيوم الزيمبابوي، ولكننا قادرون على الخروج من هذا الموقف بأقدامنا.

Advertisements

وأشار ربيعة: "معدن لاعبى الأهلى يظهر دائمًا فى المواقف الصعبة، وجماهير الأهلى تعى هذا الأمر جيدًا، ومن ثم سنقاتل من أجل تحقيق الفوز غدًا، وسنكون على قلب رجل واحد لحصد النقاط الثلاث".

وأشار ربيعة إلى أن الجهاز الفنى يتعامل بشكل نفسى أكثر من رائع مع اللاعبين، والتحضيرات للمباراة تتم بشكل جيد جدًّا، كما هو الحال مع جميع المباريات، خاصة أن هناك نظامًا نسير عليه فى جميع المباريات، ولدينا تركيز شديد لتحقيق هدفنا فى مباراة الغد.

وأتم ربيعة: "لا نفكر سوى فى مواجهة الغد أمام النجم الساحلى التونسي، وننتظر جماهيرنا العظيمة لدعمنا ومساندتنا فى مواجهة الغد المهمة فى المشوار الأفريقي".

وجاء جدول ترتيب المجموعة الثانية فى دورى أبطال أفريقيا بتصدر نادى النجم الساحلى برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال السودانى صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، بينما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط مؤقتا، ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة فقط.