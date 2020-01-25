شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهى الاستعداد لزعيم الثغر بالتدريب على ركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم، استعدادا للقاء الاتحاد السكندرى غدا الأحد فى إياب ثمن نهائى كأس محمد السادس للاندية الأبطال. المران استمر لمدة 60 دقيقة فقط تخلله تدريبات على سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية.

كما تم تخصيص تدريبات على ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها والتى شهدت تألق محمد مجدى بشكل لافت للنظر بعد تصديه لأكثر من 10 ركلات. وحرص الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز على منح مجموعة من اللاعبين تعليمات خاصة خلال المران قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية تخللها عددا من الجمل الفنية والتكتيكية بجانب اصلاح الأخطاء

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى بالدور ربع النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال المقرر لها غدا الأحد فى تمام السادسة مساء على استاد الإسماعيلية، وانتهت مباراة الذهاب فى الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف دون رد سجله محمد الشامى، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى، الفائز من مجموع مواجهتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

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وأخطر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، لاعبى الفريق بصرف القسط الثانى من عقودهم والمقدرة بنسبة 25% عقب مواجهة سموحة بالدورى لتحفيزهم قبل مواجهة الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية ، وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.

عقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى جلسة مع باهر المحمدى كابتن الفريق قبل السفر للإسكندرية، لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة سموحة، وحرص رئيس النادى على التحدث مع المحمدى لإنهاء أزمته الأخيرة، حيث شدد على اللاعب بضرورة إغلاق ملف الرحيل عن قلعة الدراويش فى الوقت الراهن، وإبلاغ كل اللاعبين بهذا القرار للتركيز فى التحديات المقبلة للفريق الأصفر سواء على الصعيد المحلى أو العربى.