حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 25 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 25 / 1 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها رسميا الزمالك يتأهل لدور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا ثانى مجموعته. رسميا الزمالك يتأهل لدور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا ثانى مجموعته بادجي يزين قائمة الأهلي فى مباراة النجم الساحلي سيد عبد الحفيظ: نطمح للصعود بأفريقيا بأقدامنا.. والغيابات مؤثرة بادجى يرتدى قميص فلافيو فى الأهلى أمام النجم الأهلي بالأحمر والنجم بالأسود فى موقعة السلام بدورى أبطال أفريقيا Advertisements مران الأهلي.. رمضان صبحي يشارك فى الفقرة البدنية.. وتدريبات قوية للحراس سيد معوض: محمد صلاح ليس له مطالب خاصة وعايز ينجح مع المنتخب الزمالك يحجز "فندقين" فى أنجولا قبل رحلة أول أغسطس مران الزمالك.. الشيشينى "لاعب".. والكشف عن حالة بن شرقى وجمعة تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة رينجرز فى الكونفدرالية

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