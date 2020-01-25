شكرا لقرائتكم خبر عن إيتو وتامر حسنى وهانى سلامة فى افتتاح لاليجا لاونج.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت مجموعة برايم هوسبيتاليتي مصر، اليوم السبت "لا ليجا لاونج" بسيتي سنتر ألماظة أولى سلسلة المطاعم التى تحمل اسم العلامة التجارية لاليجا لاونج فى مصر، بحضور نجوم الفن والرياضة في مصر والعالم، حيث تواجد في الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وصامويل إيتو نجم برشلونة السابق، وفرناندو مورينتيس نجم ريال مدريد السابق، وأحمد حسن قائد المنتخب الوطني السابق، وفرناندو سانز مدير العلاقات الدولية برابطة الدوري الإسباني لا ليجا، والفنان تامر حسني والفنان هاني سلامة.

وحرص ضيوف حفل الافتتاح على التقاط الصور التذكارية مع الحضور، وشهد المطعم زحاما كبيرا حول المجموعة الكبيرة من النجوم التي تواجدت بـ لاليجا لاونج.

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واستمتع الحضور بمشاهدة مباريات الدوري الإسباني المقامة اليوم، وشهدت خسارة برشلونة من فالنسيا بهدفين دون رد، في الوقت الذي التقط فيه الحضور الصور التذكارية مع مجسم كأس الليجا المتواجد بالمطعم وقمصان كل أندية الدوري وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة، بينما تجمع الأطفال الذين حضروا مع الضيوف بمنطقة الألعاب التي تتضمن أجهزة بلايستيشن.

ومن جانبه أعلن المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة برايم، أن المجموعة بكل قطاعاتها سعيدة بدخول هذا الحجم من الاستثمار الأجنبى فى مصر، مما له بالغ الأثر على الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن التعاون مع مؤسسة عملاقة وعالمية بحجم الليجا تعكس الثقة الكبيرة في المجموعة بشكل خاص والاقتصاد القومي بشكل عام.