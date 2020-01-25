شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. "المقنع" رمضان صبحي يظهر فى مران الأهلى ويغيب عن مباراة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك رمضان صبحي فى مران الأهلي اليوم من أجل تجهيزه لمباراة الهلال السوداني المقرر لها الأول من فبراير فى الجولة السادسة لدورى أبطال أفريقيا، وتأكد غياب اللاعب عن مواجهة النجم التونسي فى الجولة الخامسة غداً.

مع اقتراب عودة رمضان صبحى لاعب الأهلي للمباريات عقب تعافيه من الإصابة التى تعرض لها منتصف ديسمبر الماضى، بدأ الجمهور الأهلاوى يترقب عودة اللاعب للمشاركة مع المارد الأحمر محلياً وأفريقياً، كما يترقب الملايين من الجماهير الأهلاوية حسم ملف بقاء اللاعب وشرائه نهائياً من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، حيث تنتهى إعارة اللاعب للأهلى من النادى الإنجليزى نهاية الموسم.

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وبدأ مسئولو الأهلى رحلة التفاوض مع النادى الإنجليزى من خلال خط اتصالات ساخن لمعرفة شروطه وطلباته للاستغناء عن رمضان صبحى نهائياً، حيث تنتهى إعارته للأهلى بنهاية شهر يونيو المقبل.

وكان الأهلى قد استعار رمضان صبحى من هيدرسفيلد فى يناير الماضى لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف يورو، ثم جدد الإعارة لمدة موسم مقابل مليون و600 ألف يورو، وينتظر مسئولو القلعة الحمراء حسم مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة سواء بشرائه نهائياً أو إغلاق ملف اللاعب وتركه للعودة إلى تجربته الإنجليزية.

ويرغب الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائياً لحاجة الفريق لجهوده، خاصة أنه من أهم نجوم الفريق حالياً، لكن رغبة المارد تصطدم بالمطالب المالية المُبالغ فيها من جانب النادى الإنجليزى الذى طلب 7 ملايين يورو للاستغناء عن اللاعب نهائياً وهو مبلغ كبير للغاية فوق مستوى وقدرات خزينة القلعة الحمراء.

إدارة الأهلى ستبدأ فى غضون الأيام المقبلة رحلة التفاوض مع النادى الإنجليزى لشراء رمضان صبحى نهائياً من النادى الإنجليزي، وكان رمضان صبحى قد كشف أنه سيحسم موقفه من الاستمرار فى القلعة الحمراء خلال شهر يونيو المقبل، وأنه لم يتحدث عن تعديل التعاقد أو تمديد التعاقد داخل الأهلى فى الوقت الراهن، وأوضح صبحى فى تصريحات تليفزيوينة قائلا، "أى لاعب يتمنى الاحتراف وعقدى مع الأهلى مستمر حتى أشهر 6 ومن الصعب تحديد موقفى فى الفترة الحالية، وقد تحدث أمور كثيرة حتى يونيو المقبل".