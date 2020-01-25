كاميرا سوبر كورة تكشف دور العراب الفرنسى فى مران الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا سوبر كورة خلال المران الختامى لفريق الأهلى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر لمباراة النجم الساحلى التونسى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها غدا. وجاء أبرز لقطات قبل أنطلاق المران هو حديث التونسى على معلول الذى يجيد اللغة الفرنسية مع الرباعى الأفريقى النيجيرى أجاى، والمالى اليود يانج والأنجولى جيرالدو، والسنغالى اليو بادجى. لمشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة اضغط هنا.. وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلي، التي تقام في التاسعة من مساء غدٍ الأحد، على ملعب السلام، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وجاءت القائمة على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي. خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول - أيمن أشرف. خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - محمود عبدالمنعم «كهربا» - حسين الشحات - أحمد الشيخ - جيرالدو. خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن - أليو بادجي. وبذلك يسجل بادجي الظهور الأول في قائمة الفريق بعد التعاقد معه مؤخرا لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادما من رابيد فينا النمساوي.

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