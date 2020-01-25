شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حالات تقود الأهلى لربع نهائى دورى الأبطال رغم تعقد المجموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك الأهلى 4 حالات تقوده لدور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، رغم تعقد مجموعته بعد خسارة نادى بلاتينوم بطل زيمبابوى أمام الهلال السودانى بنتيجة 1 / 0، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب بربرفيلدز في مدينة بولاوايو بزيمبابوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وجاء جدول ترتيب المجموعة الثانية فى دورى أبطال أفريقيا بتصدر نادى النجم الساحلى برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال السودانى صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، بينما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط مؤقتا، ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

وتقام غدا الأحد مباراة قمة المجموعة بين الأهلي والنجم الساحلي التونسى على استاد السلام، فى ختام مباريات الجولة للمجموعة الثانية، وجاءت الحالات الأربعة التى تقود المارد الأحمر لبرع نهائى دورى الأبطال كالتالى:

فوز الأهلي على النجم الساحلي في القاهرة ومن ثم فوزه على الهلال السوداني في أم درمان يضمن صعوده للدور التالي في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة.

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فوز الأهلي على النجم الساحلي في القاهرة، والتعادل مع الهلال السوداني في أم درمان، وبالتالي يصعد الأهلي مباشرة برصيد 11 نقطة.

تعادل الأهلي مع النجم الساحلي والفوز في الجولة الأخيرة أمام الهلال في السودان برصيد 11 نقطة.

خسارة الأهلي أمام النجم الساحلي في القاهرة والفوز في الجولة الأخيرة أمام الهلال في السودان، وحينها يتأهل الأهلى برصيد 10 نقاط.