شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حالات تقود الأهلى لربع نهائى دورى الأبطال رغم تعقد المجموعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك الأهلى 4 حالات تقوده لدور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، رغم تعقد مجموعته بعد خسارة نادى بلاتينوم بطل زيمبابوى أمام الهلال السودانى بنتيجة 1 / 0، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب بربرفيلدز في مدينة بولاوايو بزيمبابوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.
وجاء جدول ترتيب المجموعة الثانية فى دورى أبطال أفريقيا بتصدر نادى النجم الساحلى برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال السودانى صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، بينما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط مؤقتا، ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة فقط.
وتقام غدا الأحد مباراة قمة المجموعة بين الأهلي والنجم الساحلي التونسى على استاد السلام، فى ختام مباريات الجولة للمجموعة الثانية، وجاءت الحالات الأربعة التى تقود المارد الأحمر لبرع نهائى دورى الأبطال كالتالى:
الحالة الأولى
فوز الأهلي على النجم الساحلي في القاهرة ومن ثم فوزه على الهلال السوداني في أم درمان يضمن صعوده للدور التالي في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة.
الحالة الثانية
فوز الأهلي على النجم الساحلي في القاهرة، والتعادل مع الهلال السوداني في أم درمان، وبالتالي يصعد الأهلي مباشرة برصيد 11 نقطة.
الحالة الثالثة
تعادل الأهلي مع النجم الساحلي والفوز في الجولة الأخيرة أمام الهلال في السودان برصيد 11 نقطة.
الحالة الرابعة
خسارة الأهلي أمام النجم الساحلي في القاهرة والفوز في الجولة الأخيرة أمام الهلال في السودان، وحينها يتأهل الأهلى برصيد 10 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 حالات تقود الأهلى لربع نهائى دورى الأبطال رغم تعقد المجموعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.