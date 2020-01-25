فايلر: جاهزون للنجم وكل فريق كتاب مفتوح أمام الآخر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النجم الساحلي أن المنافسة تبقى صعبة للغاية في منافسات المجموعة، نظرًا إلى اقتراب المستوى بين الأهلي ومنافسيه الهلال السوداني والنجم الساحلي، وأوضح أن الأهلي مُطالَب باللعب على تحقيق الفوز غدًا من أجل الاستمرار في المنافسة على بطاقة الصعود.

وأشار المدير الفنى إلى أن كل فريق كتاب مفتوح للفريق الآخر، وتركيزه في الوقت الحالي على مواجهة النجم غدًا دون التفكير في أي أمر آخر.

وقال فايلر عن إمكانية الدفع بالسنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي الجديد في مواجهة الغد، إنه أمر فني بحت، ولا يمكن الحديث عنه في الوقت الحالي قبل ساعات قليلة من المباراة، مؤكدًا أن لاعبيه جاهزون تمامًا لتحقيق الفوز غدًا، من أجل إضافة ثلاث نقاط جديدة في مشوار دور المجموعات.

وأعلن رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلي، التى تقام فى التاسعة من مساء غدٍ الأحد، على ملعب السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامى - محمد الشناوى - على لطفي. Advertisements خط الدفاع: أحمد فتحى - محمد هانى - محمود متولى - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - على معلول - أيمن أشرف. خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدى "أفشة" - وليد سليمان - محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات - أحمد الشيخ - جيرالدو. خط الهجوم: جونيور أجايى - مروان محسن - أليو بادجي. وبذلك يسجل بادجى الظهور الأول فى قائمة الفريق بعد التعاقد معه مؤخرا لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادما من رابيد فينا النمساوى. وتعقدت الأمور أمام النادى الأهلى المصرى فى جدول ترتيب المجموعة الثانية بدورى أبطال أفريقيا، بعد خسارة نادى بلاتينوم بطل زيمبابوى أمام الهلال السودانى بنتيجة 1 / 0، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب بربرفيلدز فى مدينة بولاوايو بزيمبابوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا. وجاء جدول ترتيب المجموعة الثانية فى دورى أبطال أفريقيا بتصدر نادى النجم الساحلى برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال السودانى صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، بينما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط مؤقتا، ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوى فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة فقط. وتقام غدا الأحد مباراة قمة المجموعة بين الأهلى والنجم الساحلى التونسى على استاد السلام، فى ختام مباريات الجولة للمجموعة الثانية.

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