فايلر يتحدث عن مواجهة النجم الساحلي.. وامكانية الدفع بـ" بادجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه بات جاهزًا لملاقاة النجم الساحلي التونسي مساء غدًا، الأحد، في دوري أبطال أفريقيا.

وأشار فايلر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إلى أن صعوبة المنافسة في المجموعة الثانية من البطولة الأفريقية، يرجع لتقارب المستويات.

وقال المدير الفني للأهلي: "جاهزون لمواجهة النجم، المباراة ستكون صعبة بالتأكيد، والمنافسة في المجموعة تزداد صعوبة نظرًا لتقارب المستوى بيننا وبين منافسينا".

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وأكمل: "مطالبون بتحقيق الفوز غدًا من أجل الاستمرار في المنافسة من أجل التأهل، كل فريق يعد كتاب مفتوح للآخر، وتركيزي حاليًا على مواجهة النجم فقط".

واختتم: "لا يمكن الحديث عن الدفع بأليو بادجي في مواجهة الغد، الأمر فني بحت ولا يمكن الحديث عنه حاليًا، كل اللاعبين جاهزين للمواجهة وتحقيق الفوز".

وسيلتقي الأحد مع النجم مساء الأحد، في استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الأفريقية.