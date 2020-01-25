عبد الله السعيد: هدف بيراميدز تحقيق بطولة الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

أكد عبد الله السعيد، قائد نادي بيراميدز المصري، أن فريقه ضمن الصعود لدور الثمانية لكأس الكونفيدرالية ولكنه يرغب في مواصلة مشوار الانتصارات أمام إينوجو رينجرز المقرر إقامتها غدا الأحد.

وقال السعيد، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم السبت: "لدينا رغبة في الفوز وحصد أول بطولة وأتمنى التوفيق وتحقيق هذا الهدف مع لاعبي الفريق".

وأشار إلى أن المدرب تحدث معه وبعض العناصر حول حصولها على راحة في لقاء رينجرز والكل استجاب لأنها رؤية فنية للمدرب، وسيكون جاهزا للمباريات المقبلة.

وأكد على ثقته في اللاعبين اللذين سيخوضون اللقاء وقدرتهم على تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات.