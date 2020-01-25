رسميًا.. الترجي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

منح فريق فيتا كلوب الكونغولي هدية للترجي التونسي، بعد الفوز على شبيبة القبائل الجزائري، ليمنح الفريق التونسي بطاقة العبور لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق فيتا كلوب الفوز على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة أربعة أهداف لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وسجل أهداف الفريق الكونغولي كل من دجوما شاياني في الدقيقة 24 ويانيك يانجالا في الدقيقة 56، وسيتا 68 وفيستون مايلي في الدقيقة 71، بينما جاء هدف شبيبة القبائل عن طريق رزقي حمرون في الدقيقة 32.

وبتلك النتيجة رفع فيتا كلوب رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع شبيبة القبائل، بينما يتواجد الترجي التونسي في الصدارة برصيد 10 نقاط ليضمن التأهل عن المجموعة وينتظر فريق الرجاء نتيجة مباراته اليوم أمام الفريق التونسي لحسم التأهل، حيث يحتاج للفوز أو التعادل لضمان التأهل.