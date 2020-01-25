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وست برومتش يُقصي وستهام ويتأهل لدور الـ16 بكأس الاتحاد بمشاركة حجازي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق نادي وست برومتش ألبيون، فوزا على وستهام يونايتد، بنتيجة هدف نظيف، مساء اليوم السبت، بدور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهدت المباراة مشاركة المصري أحمد حجازي في الخط الدفاعي لوست برومتش كأساسي، حيث شارك في المواجهة كاملة.

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وسجل وست برومتش ألبيون هدف المباراة الوحيد عن طريق كونر تاوسيند في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء، ليتأهل الفريق إلى دور 16 بكأس الاتحاد.

وأشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء في وجه سيمي أجايي مدافع وست بعدما حصل على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 72.

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور القادم بعد انتهاء مباريات الإعادة للأندية التي اكتفت بالتعادل في الدور الجاري.

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