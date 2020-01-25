كرة يد.. نفاذ تذاكر نهائي كأس أفريقيا بين مصر وتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):
أعلن الاتحاد التونسي لكرة اليد اليوم السبت عن نفاذ تذاكر مباراة الدور النهائي لكأس أمم أفريقيا المقررة بين تونس ومصر غد الأحد بصالة رادس.
وذكر الاتحاد في بيان نشره اليوم أن المباراة ستقام غدا أمام منافذ بيع تذاكر مغلقة بعد أن أقبلت الجماهير بأعداد كبيرة لحجز أماكنها في الصالة التي تتسع لـ15 ألف متفرج.
ويلتقي المنتخبان للمرة العاشرة في تاريخ مشاركاتهما في البطولة، حيث فازت تونس في خمس مواجهات فيما حققت مصر الفوز في أربع.
ويحمل المنتخب التونسي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة الأفريقية برصيد عشرة ألقاب بينما تملك مصر ستة ألقاب.
ويتأهل الفائز من هذه المواجهة الى أوليمبياد طوكيو مباشرة، بينما يخوض الوصيف تصفيات عالمية من اجل التأهل للاوليمبياد.
وجدير بالذكر أن منتخب تونس هو حامل لقب البطولة.
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