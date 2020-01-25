محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى: تأهل الزمالك إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادل زيسكو يونايتد الزامبي وأول أغسطس الأنجولي بهدف لكل فريق ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات. ورفع زيسكو وأول أغسطس رصيدهما لـ3 نقاط، ليودعا البطولة، ويتأهل الزمالك كثاني المجموعة بـ8 نقاط، ومازيمبي متصدر المجموعة بـ11 نقطة. Advertisements ويلتقي في الجولة الأخيرة الزمالك ضيفا على أول أغسطس، فيما يستضيف مازيمبي منافسه زيسكو. وتقدم زيسكو في الدقيقة 50، بهدف لاعبه كالينجو. وتعادل أول أغسطس في الدقيقة 69، عن طريق أري بابل، بتصويبة قوية سكنت الزاوية اليسرى للحارس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. تأهل الزمالك لربع نهائي دوري الأبطال بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.