ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد انتصار الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مصطفى:

واصل النجم الساحلي التونسي تصدره لبطولة دوري أبطال أفريقيا على الرغم من تحقيق الهلال السوداني فوزًا صعبا على حساب مضيفه بلاتنيوم الزيمبابوي، بهدف نظيف، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر النجم (من 4 مباريات) برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال (9 نقاط من 5 مباريات ) قبل مواجهة الأهلي غداً الأحد في ختمام الجولة الخامسة فيما يتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي المجموعة برصيد نقطة حصدها من الأهلي.