استعدادًا لطوكيو 2020.. إيروسبورت تستضيف بطولة السهم الذهبي

استضافت ملاعب نادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني، بطولة السهم الذهبي على مستوى الجمهورية للقوس والسهم، تحت رعاية اللواء نبيل سلامة رئيس مجلس إدارة إيروسبورت والدكتور زكريا محيى الدين نائب رئيس النادي.
وحضر البطولة الدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيساتحاد القوس والسهم، وأعضاء الاتحاد ولفيف من مسئولي الأندية المشاركين في البطولة، وأولياء أمور اللاعبين، وأشاد بها جميع الحاضرين.
وحرص الدكتور زكريا محيى الدين على اصطحاب الوفد في جولة تفقدية بالنادي، وتلقى اشادةكبيرة بالنادي والبطولة التي وصفها البعض أنها أفضل البطولات التي أقيمت للعبة، وتمنى أولياء الأمور واللاعبين إقامة البطولات المقبلة على إيروسبورت.
وتعتبر بطولة "القوس الذهبي"، هي أول البطولات المفتوحة وللبراعم والتي استقبلها نادي إيروسبورت خلال يومي الجمعة والسبت، وعلى هامش البطولة، أقيمت قياسات للاعبين واللاعبات قبل الاستقرار على الاسماء المشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020.
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