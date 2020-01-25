سموحه 2005 يفوز على الجياد ويحتفظ بقمة مسابقة منطقة الإسكندرية

فاز فريق سموحه مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم على نظيره فريق الجياد بهدفين مقابل لاشيء فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب النحاس ضمن مباريات بطولة منطقة الإسكندرية لكرة القدم .

سجل جاسر وائل ومحمود صلاح هدفى المباراة وبذلك يرتفع رصيد سموحه إلى ٤٣ ويحافظ على المركز الأول .

أدار المباراة طاقم التحكيم المكون من : على خليفه

، حسن عبد الرازق ، محمد طاهر .لعب سموحه بتشكيل مكون من : أحمد محمد ، عبد العزيز سعيد ، محمود ماهر ، محمد شريف ، عمر أمين ، سيف الدين هانى ، زين السيد ، جاسر وائل ، بلال حسن ، محمود صلاح ، مالك علاء الدين واشترك أثناء المباراة كلا من أحمد إيهاب ، عبد الرحمن عيد ، بدر الدين مصطفى .يتكون الجهاز الفني من هانى العجيزى مدير فنى ، أحمد الجندى مدرب عام ، رائد جمال مدرب حراس المرمى ، ابراهيم رأفت إدارى الفريق ، حسن على علاج طبيعي ، أحمد محمد عامل مهمات .يقود قطاع الناشئين رضا البلتاجى رئيس القطاع و عبد البديع حماده مدير إدارى القطاع وعادل ذكى شئون اللاعبين .