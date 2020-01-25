يقترب طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب من المشاركة مع ذئاب الجبل أمام طنطا أساسيًا، والتي من المقرر غدًا الأحد، على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن الأسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز.
يسعى الجهاز الفني للمقاولون بقيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق، لتجهيز طاهرمحمد من أجل الدفع به أساسيًا، بعد إصابة محمد سالم، وتأكد صعوبة مشاركته أمام طنطا، بعد تعرضه لإصابة بشد في العضلة الضامة.
وأكد المقاولون في وقت سابق، جاهزية طاهر محمد للمشاركة مع الفريق، بعد تغيبهعن المشاركة في المباريات الماضية رغم جاهزيته، من أجل إراحة اللاعب، وعدم التسرع بالدفع به.
وكان طاهر محمد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، خلال معسكر المنتخب الأوليمبي، في شهر نوفمبر السابق، جعلته يغيب لمدة شهر ونصف عن الملاعب.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني برصيد ٢٩ نقطة، بينما يحتل أبناء السيد البدوي ١٣ نقطة في المركز الثالث عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر طاهر محمد يقترب من المشاركة أساسيًّا أمام طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.