طاهر محمد يقترب من المشاركة أساسيًّا أمام طنطا

يقترب طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب من المشاركة مع ذئاب الجبل أمام طنطا أساسيًا، والتي من المقرر غدًا الأحد، على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن الأسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز.

يسعى الجهاز الفني للمقاولون بقيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق، لتجهيز طاهر

محمد من أجل الدفع به أساسيًا، بعد إصابة محمد سالم، وتأكد صعوبة مشاركته أمام طنطا، بعد تعرضه لإصابة بشد في العضلة الضامة.

وأكد المقاولون في وقت سابق، جاهزية طاهر محمد للمشاركة مع الفريق، بعد تغيبه

عن المشاركة في المباريات الماضية رغم جاهزيته، من أجل إراحة اللاعب، وعدم التسرع بالدفع به.

وكان طاهر محمد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، خلال معسكر المنتخب الأوليمبي، في شهر نوفمبر السابق، جعلته يغيب لمدة شهر ونصف عن الملاعب.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني برصيد ٢٩ نقطة، بينما يحتل أبناء السيد البدوي ١٣ نقطة في المركز الثالث عشر.