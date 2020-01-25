مدرب الزمالك: قلة المواهب سبب أزمة كرة السلة

أكَّد طارق سليم المدير الفني الجديد لفريق سلة الزمالك أن كرة السلة في مصر تعاني من نقص في المواهب وهو سبب ضعف اللعبة في مصر.

وتابع خلال تواجده مع الإعلامية نيرة الأحمر في برنامج ملوك الصالات عبر قناة الزمالك أن هناك ندرة في اللاعبين

الموهبين في مصر في كرة السلة لافتًا إلى أن العائد المادي يجعل الكثير من اللاعبين يفضلون رياضات أخرى تكون أكثر جذبًا للمال، وهو ما يمثل عبئًا على الأندية من خلال البحث عن الموهوبين وهذا يظهر بشكل كبير من خلال تواجد 20 لاعبًا تقريبًا يتناوبون اللعب في كل أندية مصر . وأضاف أن أحرف لاعب في مصر لا يساوي 750 ألف جنيه في الموسم وهناك مغالاه في أسعار اللاعبين، لافتًا إلى أنه ليس ضد اللاعبين ويتمنى أن يحصل كل واحد منهم على أعلى عائد مادي ولكن بما يتناسب مع موهبته .