تدريبات قوية لفاقوس استعدادا لشباب تلا الثلاثاء القادم

أدى نادى فاقوس عصر اليوم تدريبا قويا على ملعب الديدامون تحت قيادة المدير الفنى محسن الشبراوي، وذلك إستعدادا للقاء المهم والمرتقب يوم الثلاثاء المقبل مع شباب تلا فى المباراة التى لاتقبل القسمه على اتنينبالقسم الثالث .
طالب المدير الفنى اللاعبين ضرورة ترجمه الفرصة الضائعه، وكذلك ترجمه المستويات الفنية العالية التى يؤدى بها الفريق فى المباريات الماضية الى فوز .
وأكد اللاعبين على إصرارهم على تخطى هذة المرحلة الصعبة ،والبداية ستكون بمباراة شباب تلا المقبلة على ملعب الديدامون ضمن مباريات الاسبوع السابع عشر من منافسات دورى القسم الثالث.
يذكر أن فاقوس خسر المباراة الماضية أمام نادى الشرقية بهدف دون رد ،ويسعى لمصالحة الجماهير فى هذة المباراة
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