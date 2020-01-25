سلة الاتحاد السكندري تخسر أمام الرياضي اللبناني ببطولة دبي الدولية

خسر الفريق الاول بنادي الاتحاد السكندري لكرة السلة امام نظيره الرياضي لبنان بنتيجة ٩٤/٨٩ في المباراة الثانية للفريق ببطولة دبي الدولية. تفوق الرياض اللبناني خلال الشوط الاول بنتيجة ١٩/١٧ وفي الشوط الثاني واصل بطل لبنان تفوق ليتسع الفارق الي ٤٧/٣٥، وفي الشوط الثالث واصل بطل لبنان تألق حيث اتسع الفارق الي ٦٩/٦٣ قبل ان ينتهي اللقاء بنتيجة ٩٤/٨٩ . الشوط الثاني واصل بطل لبنان تفوق ليتسع الفارق الي ٤٧/٣٥، وفي الشوط الثالث واصل بطل لبنان تألق حيث اتسع الفارق الي ٦٩/٦٣ قبل ان ينتهي اللقاء بنتيجة ٩٤/٨٩ . وكان الاتحاد حقق امس الفوز علي فريق سلا المغربي بنتيجة ٨٨/٨٧. ويقع فريق الاتحاد السكندري في في المجموعة الأولى بجانب فرق الرياضى اللبنانى، وسلا المغربى، الوثبة السورى، الجامعة الأمريكية بدبى، ونادى هوبس اللبنانى.

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