تختتم اليوم على ميادين الرمايه الدوليه بنادى الصيد المصرى بالسادس من أكتوبر، بطولة صيد الدقى على أطباق الحفرة والتي اقيمت اليوم" السبت" وأمس. بطولة صيد الدقى على أطباق الحفرة والتي اقيمت اليوم" السبت" وأمس. ويشارك في بطولة أطباق الحفرة أندية الصيد، المؤسسة العسكرية، المعادى، وادى النطرون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم ختام كاس الاتحاد للرماية بنادى الصيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.