الشباب السعودي يتعاقد مع بانيجا من إشبيلية الإسباني

أكد رئيس نادى الشباب السعودى ” خالد البلطان” تعاقد ناديه مع الأرجنتيني إيفر بانيجا، من صفوف إشبيلية الإسباني اليوم السبت 25-1-2020 ليكون أقوى صفقات الميركاتو الشتوي السعودي هذا الشهر.

ويينتهي عقد بانيجا مع إشبيلية فى يونيو القادم، لكن إدارة الشباب تتفاوض حاليا مع نادى إشبيلية لشراء المتبقى من عقد اللاعب مع ناديه الإسبانى، من أجل دعم صفوف الفريق، خلال الميركاتو الشتوى.

وذكر البلطان، أن المفاوضات تشير بشكل جيد مع إشبيلية، بعد الحصول على توقيع اللاعب، الذى يساهم فى اتمام الصفقة.

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وأوضح، أن إدارة إشبيلية ترغب فى تحقيق إستفادة مالية من جراء رحيل بانيغا، خلال يناير الجارى.

بانيغا لعب هذا الموسم 23 مباراة مع إشبيلية منهم 20 مباراة كلاعب أساسي، وسجل هدفين وصنع 7 أهداف، وصنع 7 فرص محققة لزملائه فى النادى الأندلسى.

وانتقل النجم الأرجنتيني إلى إشبيلية فى صيف 2017، قادما من إنتر ميلان الإيطالى، وسبق له إرتداء قميص نادى فالنسيا وأتلتيكو مدريد.