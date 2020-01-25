حقق فريق السد انتصاره الثالث على التوالي في دوري نجوم قطر، بفوزه على ضيفه الشحانية 4 / 2 اليوم السبت 25-1-2020 بعد ان كان متأخراً بهدف فى الدقيقة الثانية من انطلاق اللقاء، وذلك ضمن منافاسات الجولة الثالثة عشر من المسابقة.

ورفع السد رصيده 27 نقطة في المركز الثالث، وهذا هو الفوز الثالث على التوالي والتاسع في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات، وتوقف رصيد الشحانية عند ثماني نقاط في المركز الحادي عشر، وهي الخسارة السابعة للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في خمس.

وكان فريق الشحانية السباق في افتتاح النتيجة مبكراً جداً في الدقيقة 3 بواسطة التونسي احمد عكايشي، قبل ان يسجل حسن الهيدوس هدف التعادل في الدقيقة 9.

ومع بداية الشوط الثاني سجل “صالح البهري” بالخطأ فى مرماه الهدف الثاني للسد في الدقيقة 48، ثم احرز أكرم عفيف الهدف الثالث لعيال الذيب في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، قبل ان يقلص من جديد عكاشي الفارق للشحانية بالهدف الثاني في الدقيقة 65، حتى أختتم بغداد بونجاح رباعية السد في الدقيقة 90 من ضربة جزاء.

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إليكم أهداف مباراة السد والشحانية فى الدوري القطري

هدف الشحانية الاول “احمد عكايشي”

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هدف السد الاول 1-1 “حسن الهيدوس”

هدف السد الثاني 2-1 “صالح البهري بالخطأ فى مرماه”

هدف السد الثالث 3-1 “اكرم عفيف” من ركلة جزاء

هدف الشحانية الثاني 2-3 “احمد عكايشي”

هدف السد الرابع 4-2 “بغداد بونجاح” من ركلة جزاء